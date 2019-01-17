В США посудомойка отказывалась ходить на работу по воскресеньям, была уволена и отсудила у начальства миллионы долларов компенсации. Об этом сообщает информационный портал WTVJ.

Мари Жан Пьер (Marie Jean Pierre), приехавшая в Америку с Гаити, больше десяти лет проработала в одной из гостиниц сети Hilton в Майами, штат Флорида. Однако в марте 2016 года на тот момент 58-летнюю женщину уволили с работы за то, что она не явилась на шесть воскресных смен подряд.

Пьер сочла это несправедливым, так как при приеме на работу она предупредила начальство, что не сможет работать по воскресеньям из-за своих христианских религиозных убеждений. «Я люблю Бога. Никакой работы по воскресеньям, потому что в воскресенье я славлю Бога», — заявила она журналистам.

«Они учитывали ее пожелание много лет и могли продолжить делать это и дальше, но вместо этого они подстроили все так, чтобы она прогуляла, и вышвырнули ее за это. Она — воин Христа. Она делает все это ради других работников, которых дискриминируют», — заявил адвокат Пьер Марк Брумер (Marc Brumer). В суде он сослался на то, что работодатель нарушил Закон о гражданских правах 1964 года, защищающий сотрудников от дискриминации на почве расизма, религии, пола и национальной принадлежности.

В понедельник, 14 января, федеральный судья вынес вердикт о выплате женщине 21 миллиона долларов (1,4 миллиарда рублей) компенсации за возмещение ущерба, 35 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей) задолженности по зарплате и 500 тысяч долларов (33,2 миллиона рублей) компенсации морального ущерба.

Представители отеля не согласились с решением суда и планируют подавать апелляцию. Они заявили,что за годы работы не раз шли на уступки посудомойке из-за ее религиозных взглядов.

Из-за ограничения размеров штрафов в федеральном суде Пьер не сможет получить все присужденные ей деньги. Ее адвокат рассчитывает, что подзащитной выплатят как минимум 500 тысяч долларов. «Все это было не ради денег, а ради того, чтобы дать понять большим и маленьким корпорациям, что если они хотят, чтобы на них упорно трудились, они должны подстроиться под работника или хотя бы уважать его веру в Бога», — добавил он.

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