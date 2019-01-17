В ростовском аэропорту Платов 15 января был задержан пассажир, пытавшийся вывезти деньги контрабандой в Тбилиси.

Полиция остановила 47-летнего жителя Азербайджана, который при себе имел 720 тысяч рублей и 950 долларов. В сумме более чем 11 тысяч долларов. При этом при пересечении границы разрешено иметь при себе не более 10 тысяч долларов. За нарушение этого закона контрабандиста ждет административная или уголовная ответственность.

«В отношении гражданина Азербайджана было возбуждено административное дело. Нарушителю предстоит выплатить штраф, который может составить от половины до двукратного объема провезенной суммы», – сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Minval.az