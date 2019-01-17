Активность морских пиратов в 2018 году усилилась, свидетельствуют данные из доклада, опубликованного в среду Международным морским бюро (IMB).

В прошлом году зафиксирован 201 инцидент с участием пиратов, в то время как в 2017 году их было 180, говорится в докладе.

Самым опасным с точки зрения нападения пиратов регионом остается Гвинейский залив. В прошлом году в водах между Кот д`Ивуар и Конго произошло в два с лишним раза больше инцидентов, чем в 2017 году. Именно в этом регионе были захвачены все шесть судов, которые попали в распоряжение пиратов.

Кроме того, в этом регионе было обстреляно 13 судов из 16, взято в заложники 130 моряков из 141 и похищено с целью получения выкупа 78 человек из 83.

За последний квартал прошлого года 41 человек был похищен у побережья Нигерии.

В докладе IMB отмечается, что пираты нападают не только на танкеры и рыболовные суда, но и на контейнеровозы и сухогрузы.

В прибрежных водах Сомали захвата судов не было, пираты обстреляли танкер Suezmax в Аденском заливе, а в более чем 480 км от побережья Сомали — балкер Capesize и танкер, перевозивший продовольствие.

Ввиду этого, присутствие военно-морских сил ЕС и других стран в регионе по-прежнему необходимо, полагают в IMB.

Minval.az