Чиновники Евросоюза изучают возможность отсрочки Brexit до 2020 года после того, как Германия и Франция заявили о своей готовности продлить переговоры с Британией о ее выходе из ЕС. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в Брюсселе, близкие к переговорному процессу с Лондоном. Ранее в ЕС обсуждали возможность перенести Brexit с 29 марта на конец июня.

При этом в беседе с Bloomberg три источника в дипломатических кругах рассказали, что ЕС готов перенести дату выхода Великобритании на вторую половину 2019 года, чтобы минимизировать шанс того, что Лондон покинет объединение без соглашения. Источники считают, что Брюссель, скорее всего, удовлетворит любую просьбу британских властей о продлении переговоров.

Однако эту позицию разделяют не все члены Европейского союза. По данным агентства, некоторые полагают, что необходимо настаивать на изначальной дате выходы Великобритании — 29 марта — либо сдвинуть срок не более чем на несколько недель, рассказал еще один дипломатический источник.

Ранее министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что Великобритании необходима отсрочка Brexit. «Евросоюзу следует выделить дополнительное время, чтобы британский народ и парламент сформулировали четкую позицию [по Brexit]», — сказал он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отмечал, что Британия может попробовать добиться от ЕС улучшения условий выхода, однако он усомнился в том, что Лондону это удастся. Для изменения условий сделки необходимо дать британским властям отсрочку, подчеркивал он, так как от «жесткого» выхода пострадает в первую очередь сама Британия.

Накануне британский парламент отклонил соглашение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по условиям Brexit с европейскими властями. Документ предусматривал, что Британия должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года, после этого будет действовать переходный период до 31 декабря 2020 года. Королевство все это время будет оставаться частью таможенного союза ЕС и единого европейского рынка (а значит, не сможет вести независимую политику в области торговле, посчитали противники соглашения). Вместе с тем Лондон не сможет принимать участие в разработке общеевропейских норм.

После провала соглашения Мэй лидер лейбористов Джереми Корбин вынес вопрос о вотуме недоверия действующему правительству. Вечером 16 января 325 парламентариев проголосовали против вотума недоверия, 306 поддержали его.

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