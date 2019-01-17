Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал в интервью российскому изданию «Аргументы и факты», опубликованном 16 января, что в «лихие девяностые» перегонял из Турции в Россию автомобили, чтобы заработать.

Он отметил, что в России «вообще принято травить чиновников».

«Вот я, к примеру, всю жизнь работал в госаппарате. Я стал чиновником еще в Советском Союзе. Крутился как мог: в лихие девяностые машины из Турции перегонял и продавал здесь, чтобы заработать. По двое суток проводил в пути вместе с водителями фур. В те годы на дорогах бандиты стояли, в брянских лесах вооруженные люди прятались, я через все это прошел… Сейчас из-за специфики своей работы я неделями не вижу семью, жену. Как и многие другие госслужащие. Но все равно — всех под одну гребенку: дескать, все чиновники — воры, подонки и так далее. Это не травля разве?» – сказал Песков.

По его мнению, большинство российских госслужащих «самоотверженно работают на благо страны», но в обществе к ним все равно негативное отношении. Песков добавил, что ему иногда стыдно говорить, что он чиновник.

Minval.az