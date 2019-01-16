Камера видеонаблюдения одного из магазинов сирийского города Манбидж засняла, как на оживлённом тротуаре прогремел взрыв. В результате теракта погибли 27 человек, среди которых пять американских военнослужащих.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время теракта в сирийском Манбидже погибли 27 человек, среди которых пятеро американских военнослужащих.

«По имеющейся у меня информации, в теракте погибли пять военных США, всего 27 погибших», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

Он отметил, что за терактом стоит ИГ.

По его словам, теракт сделан для того, чтобы повлиять на решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии.

«Это может повлиять. Однако если так случится, то это будет победа ИГ», — сказал Эрдоган.

Minval.az