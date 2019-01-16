По мнению разведки Минобороны США (DIA), основная причина быстрой модернизации китайской армии и флота — желание страны присоединить Тайвань. Об этом говорится в докладе, который опубликовало ведомство, пишет RTVI.

«Основной причиной военной модернизации Китая стал давний интерес Пекина принудить Тайвань к объединению с материковой частью и пресечь любые попытки Тайваня провозгласить независимость», — указано в докладе. Сотрудники DIA пришли к выводу, что Китай рано или поздно попытается присоединить остров, но в то же время постарается избежать насилия.

В разведке считают, что Пекин разработал ряд систем сдерживания любых иностранных сил в регионе. В частности, у китайской армии появились новые крылатые ракеты, которые могут поражать цели в пределах тысяч километров. Кроме того, Китай разработал баллистические ракеты, которые предназначены для атак на авианосцы.

«Китай перенаправил финансирование и усилия на то, чтобы любыми способами получить технологии. Внутренние законы вынуждали иностранных партнеров в китайских совместных предприятиях делиться своими технологиями в обмен на доступ к прибыльному китайскому рынку», — считает глава DIA Роберт Эшли. По подсчетам разведки, Пекин за 2018 год потратил на оборону около $200 млрд, что в три раза больше, чем в 2002 году.

15 января начальник Центрального военного совета Китая Ли Цзочэн встретился с руководителем военно-морских операций флота США Джоном Ричардсоном. Китайский генерал рассказал, что они обсудили, в частности, вопрос Тайваня. По его словам, если кто-то попытается вмешаться в это «внутреннее дело» Китая, то страна может ответить на это силой.

Тайвань — частично признанное островное государство в Тихом океане. Оно ведет свою историю с 1949 года, когда на острове укрылись китайские националисты (Гоминьдан) под предводительством Чана Кайши. Обе страны считают себя единственным Китаем и заявляют претензии на все территории друг друга. При этом КНР не признает независимость Тайваня, а Тайвань — Китая.

Minval.az