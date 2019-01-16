Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что главе государства Владимиру Путину не нравится, когда его именем называют различные объекты, но отметил, что Грозный — особый случай с учетом истории города.

Песков в интервью «АиФ» ответил на вопрос, нет ли признаков культа личности в том, что в столице Чечни есть проспект имени Путина и планируется возвести Дворец дзюдо имени российского президента.

«Путину это не нравится, он сам об этом не раз говорил. Но такая ситуация, как в Чечне, всё же нетипична. Во-первых, там свои традиции и обычаи. Во-вторых, это особый город для современной истории нашей страны, город, который был почти разрушен, но возродился. Поэтому это особый случай», — сказал пресс-секретарь президента.

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