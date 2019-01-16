12 работников из Азербайджана, строивших ЖК по госпрограмме «Нурлы Жер» в Актау, говорят, что с ноября прошлого года не получают зарплату. К тому же, скоро они могу стать нелегалами, потому что у многих истекает срок рабочей визы, передает телеканал Астана.

По словам рабочего Ясиниали Ясиноглы, он сам лично просил выдать строителям хотя бы по 1000 тенге на еду, но ему отвечают, что денег нет.

Как отмечают азербайджанцы, последний раз они видели зарплату в ноябре 2018 года. На 12 человек было выдано около 400 тысяч тенге. На днях их и вовсе выселили из вагончиков.

«Пусть деньги дадут, мы уедем к себе на родину»,- говорит Мустафа Сафароглы.

Заказчиком строительства является актауский акимат, а подрядчиком — местная фирма «Альянс Строй Сервис — R». Наниматель отказался комментировать ситуацию. В компании лишь уточнили, что строители получат свои деньги, когда поступит финансирование.

И.о. начальника отдела строительства городского акимата Мангистау Койшыгулов рассказывает, что на 2018 год было выделено 723 млн тенге. Власти не смогли оплатить услуги подрядчика только в конце года.

Госслужащий считает, что фирма должна была распределить свой бюджет и предусмотреть, в любом случае, расходы на оплату работы сотрудников.

Койшыгулов пообещал, что до конца февраля вопрос должен быть решен.

В настоящее время задолженность перед подрядчиком составляет 44 млн тенге, работникам при этом должны 2,2 млн тенге.

Пока граждане Азербайджана скитаются по знакомым и думают, как жить.

Minval.az