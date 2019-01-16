В ближайшие пять лет Украина должна стать энергонезависимой и перейти на потребление газа исключительно собственной добычи, передает «Интерфакс» слова президента Петра Порошенко.

«Моя цель на следующие 5 лет — Украину сделать энергонезависимой. Мы должны свои нужды удовлетворять своим газом», — сказал П.Порошенко на встрече с представителями бизнеса и общественности Киверцевского района Волынской области во вторник.

Глава государства также подчеркнул, что следует прекратить практику, «когда кто-то крадет газ, а потом списывает это на государственный долг».

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