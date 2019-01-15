Лондонский «Арсенал» предпринимает попытки избавиться от полузащитника Месута Озила в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Tuttomercatoweb, 30-летний футболист может продолжить карьеру в Италии. Руководство «канониров» связалось сразу с двумя клубами Серии А – «Ювентусом» и миланским «Интером» – и предложило им приобрести хавбека. Однако сделку будет нелегко осуществить, поскольку ни бьянконери, ни нерадзурри не готовы предложить Озилу ту же зарплату, что он получает в «Арсенале». По условиям действующего контракта недельный оклад игрока составляет £ 350 тыс. (€ 391 тыс.).

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