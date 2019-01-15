Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал бестолковой экономическую политику США и уверен, что мир будет и дальше снижать использование американской валюты в расчетах.

Уровень неопределенности в мировой и национальных экономиках вызван не только объективными тенденциями развития, но и создается целенаправленно отдельными государствами, заявил глава правительства, выступая на пленарном заседании открывшегося во вторник Гайдаровского форума.

Эти страны используют политику агрессивного экономического и политического давления, прибегая к незаконным санкциям, торговым переговорам с позиции силы и даже к арестам зарубежных топ-менеджеров, запретам приобретать продукцию различных фирм.

«Речь идет о попытке перекроить в своих интересах всю архитектуру международной торговли, контролировать мировую финансовую систему, используя положение глобального эмиссионного центра, при этом до предела накачивая свой государственный долг», — подчеркнул Медведев, указывая на США, передает rg.ru.

И в этой ситуации мир к тому же имеет дело с непомерной привилегией доллара. Правда, все больше другие государства начинают сомневаться в справедливости такого положения дел, и Вашингтон сам к этому подталкивает партнеров. «Страна, денежная единица которой является ключевой резервной валюты, сама же и разрушает доверие к ней, — сказал премьер-министр. — Парадокс в том, что идея о дедолларизации получает постоянные стимулы от самого эмитента».

Россия тоже старается расширять использование своей национальной валюты, серьезно сократила вложения в американские казначейские облигации, а последнее размещение облигаций федерального займа проводилось в евро. «Все это следствие вот такой агрессивной и, прямо скажем, зачастую просто бестолковой экономической политики Соединенных Штатов, — заявил Медведев. — Очевидно, что тенденция по снижению зависимости национальных экономик от доллара будет только нарастать».

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