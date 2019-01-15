В Женеве начались межведомственные российско-американские консультации по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

С российской стороны в переговорах участвует замглавы МИД РФ Сергей Рябков, с американской — первый замгоссекретаря США Андреа Томпсон.

Встреча проходит в закрытом режиме, , передает «Интерфакс».

В преддверии встречи замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не приемлет ультиматумов со стороны США, но готова к серьезной работе.

Консультации, уточнил замминистра, будут посвящены только тематике ДРСМД, другие вопросы, в том числе касающиеся ДСНВ, на встрече обсуждать не планируется.

Это первые консультации такого рода после того, как президент США Дональд Трамп объявил 20 октября о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, характеристики которой, как утверждают в Вашингтоне, противоречат договору. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил М.Помпео, приостановят своё участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование Вашингтона.

Россия эти обвинения отвергает и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что США нарушают ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41,которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Minval.az