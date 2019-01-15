В Латвии правоохранительные органы изъяли рекордную на территории страны партию кокаина весом в две тонны.

Как сообщает Washington Post, партия кокаина прибыла из Эквадора. Наркотики были упакованы в 2195 брикетов и спрятаны в 49 картонных ящиках из-под бананов. Их временно хранили в населенном пункте Кокнесе. Товар не предназначался для местного сбыта. Латвия использовалась лишь как транзитная страна. Отсюда наркотики обычно переправляют в Скандинавию или в Россию.

В рамках операции задержали шесть человек, пятеро из которых — граждане Латвии. Им грозит до 15 лет тюремного заключения.

По данным латвийских властей, стоимость кокаина по ценам черного рынка — до миллиарда евро. Впрочем, эта сумма вызвала вопросы, поскольку по приблизительным подсчетам даже по розничным ценам стоимость партии завышена в несколько раз.

«С учетом, что при оптовой торговле один кг кокаина стоит на „черном рынке“ 30 000 евро, стоимость груза составляет около 65 млн евро», — пишет литовский ресурс Delfi. В то же время, по данным издания, розничная цена кокаина в Латвии колеблется между 70−120 евро. Если продать эту партию в розницу, то получится максимум 240 млн евро.

Minval.az