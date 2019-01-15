В Японии сотни экстремалов нырнули в ледяную воду, сообщает ВВС.

Ритуал проводят ежегодно. Люди верят, что по традиции, если предыдущий год был неудачным — искупить грехи и заручиться поддержкой фортуны на будущее стоит именно таким образом.

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