В Японии сотни экстремалов нырнули в ледяную воду, сообщает ВВС.
Ритуал проводят ежегодно. Люди верят, что по традиции, если предыдущий год был неудачным — искупить грехи и заручиться поддержкой фортуны на будущее стоит именно таким образом.
В Японии сотни экстремалов нырнули в ледяную воду, сообщает ВВС.
Ритуал проводят ежегодно. Люди верят, что по традиции, если предыдущий год был неудачным — искупить грехи и заручиться поддержкой фортуны на будущее стоит именно таким образом.
Дата: 2019/01/15 18:30
Раздел: Мир
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