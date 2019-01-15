Художник Макс Зидентопф установил необычную звуковую инсталляцию в прибрежной пустыне Намиб. Арт-объект состоит из колонок, соединенных с MP3-плеером, в котором загружена только одна песня — Africa («Африка») американской рок-группы Toto.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на автора инсталляции, песня будет играть вечно, так как вся конструкция питается энергией от солнечных батарей.

Africa — одна из самых известных песен американской рок-группы Toto, которые продались суммарным тиражом более 40 млн экземпляров. Она занимала первое место в чарте Billboard Hot 100 в США пять недель. Композиция также находилась в десятке лучших в чартах Великобритании, Канады, Ирландии, Нидерландов, Новой Зеландии и Швейцарии.

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