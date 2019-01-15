Закон о присвоении албанскому языку статуса второго официального на территории Македонии вступил в силу и опубликован в «Служебном вестнике».

Как передает ТАСС, об этом сообщил во вторник спикер македонского парламента Талат Джафери на своей странице в Facebook.

«Закон об использовании языков теперь опубликован в «Служебном вестнике», — говорится в сообщении главы македонского парламента.

11 января 2018 года парламент Македонии проголосовал за принятие Закона о языках, согласно которому албанский язык наряду с македонским становится вторым официальным языком страны. За принятие закона проголосовало 69 из 120 депутатов.

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