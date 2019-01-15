Президент США Дональд Трамп, который утром грозил «разрушить» экономику Турции в случае невыгодных Вашингтону действий Анкары, сменил гнев на милость в понедельник вечером, заявив о большом экономическом потенциале сотрудничества с Турцией.

«Поговорили об экономических делах между США и Турцией — большой потенциал для существенного расширения!» — написал Трамп в Twitter после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.

До разговора Трамп пригрозил «разрушить Турцию в экономическом отношении», если Анкара «ударит по курдам» в Сирии.

Minval.az