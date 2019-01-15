Сирия надеется, что в дальнейшем российские самолёты МС-21 будут поставлены в САР в качестве судов гражданской авиации, заявил министр транспорта республики Али Хамуд в понедельник на встрече с российской делегацией, передает РИА Новости.

«Мы не просто надеемся, мы мечтаем о том, чтобы когда-нибудь у нас оказался российский самолёт МС-21», — сказал Али Хамуд, выразив уверенность, что российский самолёт будет лучше всех видов западных воздушных судов.

Он подчеркнул, что в 2016 году в парке воздушных судов САР оставался всего один пассажирский самолёт.

«Наши пассажирские терминалы были почти полностью разрушены по причинам нападения и бомбардировок со стороны Израиля. Сегодня мы пришли к тому, что в постоянной эксплуатации находятся пять самолетов. Даже несмотря на все сложности, которые мы испытываем по поставкам запчастей к ним», — сообщил министр.

Он также отметил, что на сегодняшний день аэропорта Дамаска достаточно для обслуживания пассажиропотока в условиях войны.

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