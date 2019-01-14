Бывшему министру обороны Сейрану Оганяну предъявлено обвинение по делу 1 марта, сообщила Sputnik Армения начальник отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

«Обвинение предъявлено в рамках дела о массовых беспорядках», — сказала она.

Ранее сообщалось, что экс-министру обороны Армении и экс-главе Генштаба Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в рамках дела о массовых беспорядках в Ереване 1 марта 2008 года.

Оганян, который во время событий 1-2 марта 2008 года был начальником Генштаба ВС, обвиняется в свержении конституционного строя.

Аналогичное обвинение ранее было предъявлено второму президенту Роберту Кочаряну, экс-министру обороны Микаелу Арутюняну и бывшему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову.

Minval.az