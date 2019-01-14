Министерство внутренних дел прокомментировало распространенную информацию об акте самосожжения гражданина перед отделением полиции.

Как сообщил Report замначальника пресс-службы министерства Орхан Мансурзаде, утверждения, распространенные на некоторых новостных сайтах о самосожжении жителя поселка Сулутепе Бинагадинского района Тарлана Исламова перед 40-м отделением полиции из-за не рассмотрения его жалобы, необоснованны: «Действительно в ночь с 12 на 13 января текущего года в 00.44 ранее судимый по статье 128 Тарлан Исламов обратился в службу «102» МВД и выразил недовольство ходом расследования, ведущегося в отношении него в 40-м отделении полиции Бинагадинского РУП.

Спустя некоторое время после звонка Тарлан Исламов был приглашен в отделение, однако ввиду обнаружения, что он пребывает в состоянии алкогольного опьянения, до его сведения было доведено, что утром ему будет предоставлена подробная информация о ходе расследования и в случае недовольства он сможет обратиться к руководству полицейского управления и прокуратуры. Однако Тарлан Исламов, покинув отделение, облился канистрой бензина, хранимой в автомобиле марки «ВАЗ-2107″, и поджег себя. Бдительные сотрудники полиции помогли гражданину и доставили пострадавшего в больницу. В настоящее время районной прокуратурой по данному факту ведется расследование».

О.Мансурзаде также отметил, что причиной расследования, ходом которого был недоволен Т.Исламов, стало хулиганское действие, совершенное 9 октября прошлого года в одном из кафе на территории района с участием данного лица: «Так, владелец кафе Вугар Рустамов 9 октября 2018 года письменно обратился в 40-е отделение полиции Бинагадинского РУП, сообщив, что ночью того дня несколько человек оскорбили и избили его в собственном кафе.

В свою очередь, Тарлан Исламов также обратился в отделение со встречным обращением, сообщив, что предусмотренные для оплаты 130 манатов и мобильный телефон его брата Тарзана Исламова были отняты владельцем кафе и его двоюродным братом.

Расследование установило, что директор кафе Вугар Рустамов был избит двумя братьями на почве возникшего конфликта, однако указанные Тарланом Исламовым подробности при этом доказаны не были.

Следственным отделом Бинагадинского РУП 12 января этого года по факту было возбуждено уголовное дело по статье 221.1 Уголовного кодекса, ведется расследование».

Minval.az