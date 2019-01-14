В Индонезии женщину-биолога заживо съел крокодил во время кормления. Трагический случай произошел в одной из лабораторий города Томохон провинции Северный Сулавеси утром в пятницу, 11 января. 44-летняя Дизи Туво бросала мясо в вольер крокодилу по кличке Мэрри и слишком близко подошла к заграждению. По версии полицейских, пятиметровая рептилия встала на задние лапы, подпрыгнула на два с половиной метра и перетащила жертву в свой вольер, сообщает lenta.ru.
Когда коллеги Туво пришли в лабораторию, они обратили внимание на «странный объект» в вольере. На берегу пруда лежал крокодил, зажав в пасти изуродованное тело женщины. Они немедленно вызвали спасателей, и им удалось отнять труп у рептилии. После этого крокодила поймали и доставили в ветеринарную клинику. Врачам предстоит осмотреть содержимое его желудка.
Туво была ведущим ученым лаборатории. Коллеги охарактеризовали ее как «молчаливого человека, любившего животных».
Полиции пока не удалось связаться с владельцем лаборатории и животного, неким японским бизнесменом. Ведомству неизвестны его имя и местонахождение. Также отсутствуют данные о наличии у него соответствующих документов на содержание крокодила. Если такого разрешения не было, владелец будет задержан.