В Индонезии женщину-биолога заживо съел крокодил во время кормления. Трагический случай произошел в одной из лабораторий города Томохон провинции Северный Сулавеси утром в пятницу, 11 января. 44-летняя Дизи Туво бросала мясо в вольер крокодилу по кличке Мэрри и слишком близко подошла к заграждению. По версии полицейских, пятиметровая рептилия встала на задние лапы, подпрыгнула на два с половиной метра и перетащила жертву в свой вольер, сообщает lenta.ru.

Когда коллеги Туво пришли в лабораторию, они обратили внимание на «странный объект» в вольере. На берегу пруда лежал крокодил, зажав в пасти изуродованное тело женщины. Они немедленно вызвали спасателей, и им удалось отнять труп у рептилии. После этого крокодила поймали и доставили в ветеринарную клинику. Врачам предстоит осмотреть содержимое его желудка.

По словам сотрудников лаборатории, раньше Мэрри нападал на других крокодилов, но никогда не проявлял агрессии к людям. Его регулярно кормили свежим мясом, курицей и тунцом. Ученые предположили, что он не съел женщину целиком потому, что был не очень голоден.

Туво была ведущим ученым лаборатории. Коллеги охарактеризовали ее как «молчаливого человека, любившего животных».

Полиции пока не удалось связаться с владельцем лаборатории и животного, неким японским бизнесменом. Ведомству неизвестны его имя и местонахождение. Также отсутствуют данные о наличии у него соответствующих документов на содержание крокодила. Если такого разрешения не было, владелец будет задержан.

Minval.az