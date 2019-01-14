Мастер твит-дипломатии Дональд Трамп снова удивил сообщество, на этот раз, блеснув миролюбием. «Прекратим бесконечные войны!», написал он в сети, предварительно пригрозив давнему союзнику Турции экономической войной, если та отважится обезвредить курдских боевиков.

Контрастность американских действий никого не удивляет. Если проследить их шаги в дипломатической и военной плоскостях, сложится запутанная цепочка с тугими узелками. Сказать, что они в состоянии их распутать, неверно. Череда необдуманных действий, несогласованные с союзниками ходы, явные просчеты в оценке реальной обстановки, наконец, ненадежность в партнерстве – вот далеко не полная перечень «прелестей», которыми грешат бравые гегемонисты.

В одном можно не сомневаться – миротворцы из них никакие, и последний твит-номер Трампа показывает, насколько Вашингтон переоценивает свои возможности.

С одной только Турцией за всю сирийскую кампанию можно насчитать порядка десяти зигзагов. То союзники оказывались по одну сторону баррикад, то по разные, и все потому, что Вашингтон действительно ставит свои интересы выше партнеров, злоупотребляя скороспелыми действиями.

Анкара неоднократно доказывала, что не станет плясать под американскую дудку, да еще и с курдским мотивом. Акценты проблемы безопасности проставлены, и, казалось бы, зачем Вашингтону испытывать терпение союзника?

Белый дом, что при Обаме, что сейчас, предпочитает играть не по правилам, ведя по ложному пути не врага, а союзников. Помнится, как под конец президентской каденции Обамы Анкара открыто высказалась о непоследовательности американской стратегии в Сирии. Собственно, стратегии-то как таковой не было.

От силы была тактика, да и то топорная, толком ничего не принесшая. На поверку США дерзко ворвались в суверенную страну, нелегитимно, в качестве агрессора, наделали кучу ошибок, вытесняя из полей боевых действий не джихадистов, а сирийскую армию, параллельно заигрывая с курдами, наобещав им все, вплоть до государства.

Америка везде, где имеются увесистые траты, умывает руки. Кстати, из Сирии Трамп уводит войска, беря за основу экономические соображения. Больше оставаться невыгодно.

Но, уходя, гегемон оставляет минные поля неопределенности, чтобы запутать всех. На этот раз карты взрывоопасных полей американцы предоставили курдам, вероятно, понимая, как не хорошо с ними поступили. Правда, вооружили их современными системами залпового огня, последними модификациями противотанковых систем и прочих средств уничтожения наземного и воздушного транспорта. Но хватит ли этого арсенала для меньшинства, которое не рассталось с мечтой о самоопределении?

Фактически Вашингтон противопоставил одного своего союзника против другого, и это не есть следствие грубого просчета. Он прекрасно понимает, что сохранение высокой напряженности в регионе оставляет шанс, чтобы в любой момент совершить акт новой агрессии, или же оказать воздействие на игроков ради изменения статус-кво в свою пользу.

Вероятно, для этого и понадобилось оповещение, согласно которого США намереваются создать на севере Сирии 20-мильную полосу безопасности. Спрашивается, ради чего? Опять же ради своих сателлитов-курдов, которые в думают, что готовы вести войну по доверенности.

Чтобы загладить вопиющий смысл своего твита, Трамп пообещал в случае надобности ударить по «Исламскому государству» (ИГ), то есть, по образованию, которое американцы со своими региональными прислугами намеревались создать, но не смогли. И теперь, когда все угрозы и предупреждения в адрес ИГ звучат как минимум смешно и несерьезно, Белый дом напоминает о наличии у себя эксклюзивного права решать все за всех.

Москва совместно с Тегераном, Багдадом и Хезболлой доказали, кто в регионе, помимо непрошеных пришельцев, еще обладает правом голоса. По отношению к Турции Трамп скорее всего действует по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». Если это так, то все равно неубедительно, да и рискованно.

«Истощить Турцию экономически», как выразился Трамп, никак не получится, ибо это не слабое звено в цепи главных фигурантов. Даже в геополитической плоскости Анкара продемонстрировала надежный запас сухого пороха, и в случае, если президент Эрдоган примет решение ударить по курдским террористическим формированиям, Америка, вмешавшись, себе хуже сделает. Не умеет она воевать.

Из экономической удавки Вашингтона Анкара с легкостью выйдет, хотя набросить ее на турецкую шею не удастся. Ну а вот подвигнуть Эрдогана на крайние меры получится. Тем более наметившийся в регионе раскол между давними партнерами уже сформировал два лагеря.

Неосторожная, точнее, опрометчивая игра США дала повод для рождения двух противоборствующих лагерей. С одной стороны ассоциируются Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн, а с другой Катар, Турция, Иран и Оман. Первых уже гласно поддерживает Тель-Авив, а вторых – Москва. Вторая группа более предпочтительна с точки зрения дееспособности и деловитости.

Анкара снова напомнила Трампу, что борется с террористами, а не с курдами, тут и добавить нечего. Рабочая партия Курдистана (РПК), находясь в списке террористических организаций США, распространила свое влияние и на сирийский ареал, и чтобы не дать ей срастись с силами самообороны курдов (YPG ), Турция пойдет на все. И что тогда?

И вправду, никакой разницы между ИГ, РПК и YPG нет. Уж кто-кто, а американцы об этом прекрасно осведомлены, ибо сами являются творцами уродливых прокси-сил, без которых мир станет намного спокойнее.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az