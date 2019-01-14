Рзаев разделил участников шоу на два типа: хорошие психологи и психически больные. Людей с экстрасенсорными способностями он там не встречал. Сам он называет себя единственным настоящим экстрасенсом на проекте, хоть и не отрицает, что пользовался подсказками — от 25 до 50 тысяч рублей за каждую.