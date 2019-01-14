12 лет назад на российском телевидении появилась «Битва экстрасенсов», за которой прочно закрепился статус «фабрики по производству шарлатанов», однако это никак не повлияло на ее присутствие на ТВ: «Битва экстрасенсов» по-прежнему идет на ТНТ и даже обросла побочными проектами вроде «Экстрасенсы ведут расследование».
Как пишет Лента.ру, росСМИ планомерно доказывают, что авторы мистического шоу водят россиян за нос, заставляя верить в потустороннее и провоцируя обращаться за помощью к обманщикам. Как и участники, и рядовые сотрудники подобных телешоу богатеют на доверчивых россиянах.
Полмиллиона — и ты в финале
Глухое село. Место, где произошло загадочное убийство, пугающее своими подробностями. По сельскому кладбищу тянется вереница сельских жителей. Все они следуют за одним человеком, руки которого усыпаны перстнями с крупными камнями или держат таинственный маятник. Возглавляющий колонну человек движется уверенно, напролом. Он ищет могилу убиенного, чтобы связаться с его духом и поведать собравшимся односельчанам и всей стране детали случившегося в тот страшный вечер, когда был зверски убит. Методично, взвешивая каждое слово и видение свыше, жертва проливает свет на тот кошмар, который пришлось пережить ему перед смертью. Местные жители приходят в шок от этих откровений, ведь провидец с ходу выкладывает то, что было тщательно скрыто от посторонних глаз…
Примерно так выглядит типичная мизансцена «Битвы экстрасенсов», участники которой на протяжении 12 лет удивляют зрителей «паранормальными способностями». А казус в том, что «сверхъестественных способностей» у них нет, о чем свидетельствуют данные различных СМИ, публикуемые последние несколько месяцев.
Голь на выдумки хитра, а ради денежного шоу — и подавно
Продюсеры «Битвы» отрицают подставной характер программы и называют сливы в СМИ наветами неудачников, заваливших испытания. В правдивости передачи уверены и некоторые герои испытаний, по условиям которых экстрасенс должен раскрыть подробности о произошедшем с их близкими. Зачастую на видеозаписях они плачут и говорят, как поражены способностями того или иного экстрасенса, поскольку никому из съемочной группы не рассказывали каких-то деталей, которые вдруг произнес ведун. Эмоции родных бывают действительно искренними, они ничего заранее не говорят редакторам. Те добывают информацию в обход, через соседей и дальнюю родню.
Иногда конкурсанты способны произвести впечатление даже на искушенных телевизионной кухней персон. На волне популярности Даны Борисовой (ведущая часто появлялась в различных шоу с рассказом о своей борьбе с наркозависимостью) ее пригласили поучаствовать в испытании и в качестве гонорара выписали 250 тысяч рублей. Претендентам на победу с помощью чутья нужно было идентифицировать ее под маской. Борисова призналась, что была удивлена, когда один из них начал что-то бормотать о каком-то Тиме. Так звали покойного друга телеведущей. Впрочем, после съемок женщина призналась, что некоторые участники, по ее наблюдению, откровенные шарлатаны, которые «несли ахинею». Впрочем, она заверила, что шоу проходило «без подстав», о чем в сентябре рапортовала в Instagram.
Вехой в разоблачении «Битвы экстрасенсов» стал документальный проект тележурналиста Бориса Соболева «Идущие к черту», показанный по «России 1» в минувшие новогодние праздники. Под прикрытием создания нового магического проекта Соболев решил проверить способности финалистов и победителей «Битвы». Несмотря на договор о неразглашении с производителями шоу, которое принесло им всероссийскую славу и открыло золотую жилу, они с легкостью рассказывали и о системе подсказок, и об отсутствии на проекте экстрасенсов как таковых, и даже сознавались в собственной несостоятельности. Все это фиксировалось на скрытую камеру.