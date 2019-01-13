В американском штате Нью-Джерси врача заподозрили в торговле разрешениями на прием марихуаны и временно лишили лицензии на медицинскую деятельность. Об этом сообщает сайт NJ.com.

В течение четырех лет акушер-гинеколог Энтони Энзалоун (Anthony Anzalone) записал 3250 пациентов для участия в программе медицинской марихуаны. По утверждению генерального прокурора Нью-Джерси Гурбира Грюэла (Gurbir Grewal), врач выдавал разрешения без осмотра или изучения медицинской карты. В результате их получали люди, которые не имели показаний для приема медицинской марихуаны, оговоренных законами штата. Это удалось подтвердить следователям, которые обратились к Энзалоуну под видом пациентов.

За первый прием, на котором происходила запись в программу, врач брал 350 долларов. Разрешение требовалось продлевать каждые три месяца. Повторные приемы обходились пациентам в 100 долларов. По оценке следователей, таким образом ему удалось заработать не менее миллиона долларов.

«Законодательные органы штатов могут смягчать законы против марихуаны (и многие уже сделали это), но у разрешенного есть предел, и граждане должны знать, что мы внимательно следим за его нарушением, чтобы защитить общественную безопасность и предотвратить незаконное распространение наркотиков», — заявил генеральный прокурор штата.

Лицензия на медицинскую деятельность была отозвана до завершения расследования. Энзалоун настаивает на своей невиновности и надеется, что справедливость восторжествует и он сможет вернуться к работе.

В штате Нью-Джерси разрешено принимать марихуану по направлению врача. Показаниями для приема считаются боковой амиотрофический склероз, рассеянный склероз, последняя стадия рака, мышечная дистрофия, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, включая болезнь Крона, эпилептические припадки, хроническая боль, тошнота и истощение организма при раке, СПИД и некоторые другие заболевания, а также паническое расстройство, мигрень и синдром Туретта. Кроме того, в течение последнего года жизни марихуану могут принимать умирающие от смертельных заболеваний.

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