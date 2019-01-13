Оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) объявила год белорусского языка и призвала граждан активно им пользоваться, чтобы препятствовать «информационным атакам» и сохранить независимость страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте БНФ.

По мнению представителей оппозиции, необходимо принять конкретные меры в связи с тем, что в СМИ стали чаще говорить о союзном государстве России и Белоруссии. В частности, они призывают граждан республики совершенствовать знание белорусского языка, а властей — расширить его использование в системе образования и сфере законодательства, а также обновить сетку телевизионного вещания, добавив в нее больше собственного или иностранного контента.

«Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.

Как отмечают авторы документа, использование единого языка является основой национального государства. «Пока значительная часть белорусов не пользуется белорусским языком, смотрит российские телеканалы, живет в российском языковом пространстве — всегда будет опасность того, что сюда придут российские танки «защищать русскоязычных»», — пишут они.

Minval.az