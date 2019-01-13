Координационный центр мусульман Северного Кавказа по итогам внеочередного заседания совета принял решение вывести из своего состава главу муфтията (Духовный центр мусульман) Ингушетии Ису Хамхоева, пока тот не вернется в рамки шариатских норм, сообщили агентству «Интерфакс» в КЦМСК.

«Участие Исы Хамхоева как муфтия Духовного центра мусульман Ингушетии в работе КЦМСК с этого момента приостановлено до тех пор, пока руководство этого центра не вернется в рамки шариатских норм поведения и адатов народов Северного Кавказа», — сказал собеседник агентства.

По его словам, это решение принято в связи с продолжением попыток муфтия И.Хамхоева в угоду личным амбициям втянуть Духовный центр мусульман Ингушетии в противостояние руководству республики.

«Он продолжает сеять смуту, разделять народ и провоцировать мусульман на противоправные действия, что может вызвать непоправимые последствия. И это вызывает особую тревогу», — сказал представитель центра.

Он добавил, что одна из основных функций КЦМСК — координировать действия муфтиев республик Северного Кавказа, направленных на сохранение мира и согласия и недопущения конфликтов. Совет Координационного центра мусульман Северного Кавказа приглашал его на созванное по данному случаю внеочередное заседание совета 12 января 2019 года в надежде обсудить с ним по нормам шариата сложившуюся ситуацию.

«Но Иса Хамхоев, считающий себя вправе вмешиваться в деятельность государственных уполномоченных органов, отказался от нашего приглашения, проявив несвойственное традициям народов Кавказа неуважение под надуманным предлогом, что не может принимать самостоятельных решений, по сути, выставив себя исполнителем чьей-то недоброй воли», — добавил собеседник агентства.

По его мнению, подобными действиями ингушский муфтий засвидетельствовал, что он не чтит должным образом ни нравственные принципы нашей религии, ни вековые традиции горцев. Своим поведением и демонстративным отказом от участия в совместной работе он вывел себя за рамки деятельности КЦМСК.

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