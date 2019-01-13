Голкипер «Жироны» марокканец Яссин Буну продемонстрировал технику обращения с мячом, обыграв соперника прямо у своих ворот в матче чемпионата Испании против «Алавеса». Кадры эпизода опубликованы в Twitter-аккаунте турнира.

27-летний голкипер избавился от прессинга игрока соперника, исполнив «финт Зидана» — разворот с мячом на 360 градусов. Движение являлось одной из визитных карточек французского хавбека Зинедина Зидана, известного по выступлениям за туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».

«Жирона» и «Алавес» не выявили победителя. Итоговый счет встречи — 1:1.

Minval.az