На границе Мексики и американского штата Аризона обнаружили десятиметровый туннель. Об этом сообщает издание The Hill.

Мексиканские власти полагают, что туннель использовался для транспортировки наркотиков и людей между странами. Как отмечает издание, это уже третья лазейка, которую обнаружили за последний месяц. Отмечается, что это происходит на фоне возобновления разговоров о строительстве ограждения на границе США и Мексики.

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