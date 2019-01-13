Мексиканские власти полагают, что туннель использовался для транспортировки наркотиков и людей между странами. Как отмечает издание, это уже третья лазейка, которую обнаружили за последний месяц. Отмечается, что это происходит на фоне возобновления разговоров о строительстве ограждения на границе США и Мексики.
Дата: 2019/01/13 12:10
Раздел: Мир
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