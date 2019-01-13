Развитие сотрудничества между Россией и Китаем, а также создание между ними союза может стать настоящим кошмаром для США. Об этом пишет The National Interest со ссылкой на экспертов Центра национальных интересов.

По их мнению, Вашингтон совершает серьезную ошибку, не предпринимая достаточных мер, чтобы предотвратить сближение России и Китая. В результате, отмечают эксперты, США утратили выгодную позицию, которую занимали в течение второй половины холодной войны, когда отношения между ними и Китаем и Советским Союзом по отдельности были лучше, чем отношения между Пекином и Москвой.

При этом, по словам аналитиков, несмотря на углубление сотрудничества между Китаем и Россией, речи об официальном союзе между странами пока не идет. Это связано с тем, что Пекин опасается, что подобный альянс с Москвой негативно сказался бы на его экономическом сотрудничестве с Вашингтоном, поясняют эксперты. В частности, Китай отклонил предложение России о переходе на финансовые транзакции в национальных валютах, а китайские банки в большинстве своем не желают кредитовать находящиеся под американскими санкциями российские предприятия, опасаясь дальнейших проблем при работе с компаниями из США. В то же время, пишет издание, несмотря на отсутствие официального альянса, сложившиеся на данный момент между Москвой и Пекином отношения несут реальные стратегические выгоды для России. Так, по мнению экспертов, само осознание возможности сотрудничать с Китаем позволяет России с большим оптимизмом смотреть на свои перспективы даже при отсутствии конструктивного сотрудничества с Соединенными Штатами. Как отмечает The National Interest, американские аналитики долгое время со скептицизмом относились к возможности более глубокого сотрудничества между Москвой и Пекином, однако в настоящее время вопрос о том, как ответить на продолжающееся сближение двух своих главных конкурентов, является для США сложнейшим.

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