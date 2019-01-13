Американское общество кинооператоров (American Society of Cinematographers, ASC) в честь столетия своего создания выбрало лучший фильм XX века.

Согласно сообщению ТАСС, полный список фильм представлен на сайте общества.

Первое место, по версии организации, заняла картина «Лоуренс Аравийский», снятый в 1962 году режиссеров Фредди Янгом. Специалистов ASC поразило то, в каких условиях снимался этот фильм. В частности, натурные съемки фильма проходили в местечке Джебель эт-Тубейк в Иордании, где стояла невыносимая жара, а до ближайшего источника воды нужно было преодолевать путь в 240 километров.

Тем не менее, благодаря профессионализму съемочной группы, получилось снять фильм, который получил семь «Оскаров», четыре «Золотых глобуса» и множество других наград.

Кроме того, в первую десятку также вошли «Бегущий по лезвию» 1962 года, «Апокалипсис сегодня» 1979 года, «Гражданин Кейн» 1941 года, «Крестный отец» 1972 года, «Бешеный бык» 1980 года, «Конформист» 1970 года , «Дни жатвы» 1978 года , «2001 год: Космическая одиссея» 1968 года и «Французский связной» 1971 года.