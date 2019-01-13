В ходе спецоперации на севере Сирии были задержаны четыре террориста. Об этом говорится в сообщении альянса сил вооруженной сирийской оппозиции «Демократические силы Сирии» (ДСС) – союза курдских и арабских группировок, поддерживаемого США, сообщает ТАСС.

По информации оппозиционеров, двое задержанных – граждане России Усмат Аттаев и Мохаммед Джавад Хан. Отмечается, что задержать их удалось благодаря долгому и точному отслеживанию их действий.

ДСС подозревает задержанных в совершении терактов в Эр-Ракке и организации террористических ячеек. Подробности о спецоперации и судьбе четырех задержанных не сообщаются.

Minval.az