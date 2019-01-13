Подробности беседы президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным не стали достоянием общественности, так как американский лидер скрыл их и от членов своей администрации. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, после первой беседы с Путиным Трамп дал указание переводчику, работавшему на встрече, хранить содержание переговоров в секрете и даже забрал у него рабочие записи.

О том, поступал ли американский лидер таким же образом во время всех встреч с Путиным, не известно. Отмечается, что детальные записи о содержании переговоров не были найдены даже в секретных материалах Белого дома.

Minval.az