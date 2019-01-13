Китай в 2018 году осуществил рекордные в своей истории 39 космических запусков, обогнав по этому показателю все другие страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание China Daily.

Прошлый год для китайской космической программы стал особенно активным и успешным, так как только за 12 месяцев 2018 года страна провела столько же орбитальных запусков, сколько за весь период 1990-х годов. И эта цифра больше, чем общее число запусков России, ЕС и Индии, которые по количеству запусков занимают третье, четвертое и пятое место соответственно.

На втором месте США с 34 запусками.

На Китай в прошлом году пришлась треть всех космических запусков в мире, в сообщении отмечается, что Китай впервые стал страной, в одиночку осуществившей больше всех миссий, такое в последний раз было в 2000 году, когда аналогичный показатель был у России. Другой интересный факт, который приводится в сообщении, указывает, что в 2018 году впервые после 1990 года все страны мира выполнили более 100 космических запусков, 28 лет назад их было 121.

Китай начал развивать свою космическую программу намного позже, нежели бывший СССР и США, однако за последние 10 лет достиг значительного прогресса и добивается результатов, которыми до этого никто не мог похвастаться, к примеру, недавняя успешная мягкая посадка космического аппарата «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны.

Из 39 китайских миссий 37 осуществлены при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн», на которых на разные орбиты были выведены 104 космических аппарата, все миссии Китая в 2018 году были успешными.

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