Президент США Дональд Трамп призвал представителей Демократической партии вернуться в Вашингтон и покончить с временной приостановкой работы правительства страны. С таким заявлением он выступил в Twitter.

«Демократы могли бы разобраться с шатдауном за 15 минут. Позвоните своему демократу-сенатору или конгрессмену. Скажите им сделать это», — написал Трамп.

По его словам, помимо окончания шатдауна, демократы могли бы решить проблему с «ужасным гуманитарным кризисом» на границе США и Мексики. «Жду вас в Белом доме», — добавил Трамп.

Minval.az