Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вывод американских войск из Сирии не изменит способность страны проводить необходимые военные действия.

Как передает РИА Новости, он отметил, что цель США — полностью избавиться от присутствия иранских сил в Сирии.

«Это амбициозная цель. Но это наша цель. Это наша миссия. Методы, которые мы будем использовать, разнообразные. Тот факт, что пара тысяч служащих в униформе покинут Сирию, является тактическим изменением. Это существенно не меняет нашу способность продолжать выполнять военные действия, которые нам необходимы», — сказал Помпео в ходе общения с журналистами в Абу-Даби.

По его словам, США хотят, чтобы «Иран вел себя как нормальная страна».

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