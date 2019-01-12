Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в субботу по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сирии и вывод американских войск из этой страны.

Как передает РИА Новости, об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента США Роберт Палладино.

“Они согласились с важностью продолжения консультаций США и Турции как частью обдуманного и скоординированного вывода войск США из Сирии”, — сообщили в госдепе.

Помпео в разговоре с Чавушоглу также подтвердил приверженность Соединенных Штатов решению проблем безопасности Турции на границе между Турцией и Сирией. Он подчеркнул при этом необходимость защиты тех сил, которые работали с США и международной коалицией по борьбе с ИГ .

“Госсекретарь Помпео призвал к скорейшему разрешению дел, связанных с несправедливо задержанными гражданами США, в том числе с Серканом Голджем, а также с тремя местными сотрудниками (дипломатической) миссии США в Турции”, — следует из распространенного заявления Палладино.

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