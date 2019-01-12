Около ста человек задержаны на акциях протеста «желтых жилетов» во Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел Франции.

Сообщается, что 59 из них задержаны в Париже. Вместе с тем телеканал отмечает, что 82 человека во Франции были помещены под стражу во время девятой акции протестной акции «желтых жилетов».

Французские власти, опасаясь новых беспорядков в ходе акций «жёлтых жилетов», решили усилить меры безопасности по всей стране. Как ранее сообщал премьер-министр Франции Эдуар Филипп, в субботу будут мобилизованы около 80 тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе 5 тысяч жандармов и полицейских в Париже.

Minval.az