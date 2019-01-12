Спецподразделения французской полиции применили в субботу слезоточивый газ против манифестантов из числа «желтых жилетов» в квартале рядом с Триумфальной аркой (площадь Звезды).

Действия полиции были вызваны тем, что группа агрессивно настроенных манифестантов попыталась пробиться через кордон, перекрывавший проспект Ваграм — один из десяти, отходящих от площади Звезды.

Группа из сотен манифестантов за час до этого пришла по проспекту Фридланд к Триумфальной арке. Однако, оказавшись на площади Звезды, они увидели, что все остальные девять проспектов, включая Елисейские поля, перекрыты полицией и жандармерией. Более того, силы правопорядка блокировали в дальнейшем и проспект Фридланд, по которому до этого продвигалась колонна, передает ТАСС.

Ранее организаторы манифестации заявляли, что проведут на площади митинг, после чего их акция прекратится. Однако весьма быстро несколько групп «желтых жилетов» начали вести себя все более агрессивно, приближаясь к полицейским заслонам. В результате в настоящий момент гранаты со слезоточивым газом падают уже в непосредственной близости от площади Звезды — генерала де Голля.

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