Турция продолжает перебрасывать военную технику в воинские части, дислоцированные на границе с Сирией, передает в субботу агентство Anadolu.

Согласно сообщению, в провинцию Хатай на границе с Сирией прибыла очередная колонна бронетранспортеров и военных автомобилей. Военная техника, перебрасываемая на границу из разных воинских частей Турции, прибыла на железнодорожную станцию Искендерун, и предназначена для усиления воинских частей, дислоцированных на границе с Сирией.