Члена Конгресса США от штата Южная Каролина Джо Каннингема не пустили в зал заседаний, поскольку он принес с собой коробку пива, состоящую из шести бутылок различных марок.

По словам самого демократа, но вовсе не собирался распивать алкогольные напитки во время собрания, а всего лишь хотел сделать подарок своему коллеге Питеру Дефазио, который является главой неофициального объединения конгрессменов, варящих пиво.

«Заводить друзей, когда тебя только избрали, довольно тяжело, и я думал подмаслить кое-кого», — написал Каннингем у себя на странице в Twitter.

При этом он добавил, что Дефазио свой подарок все же получил. Об этом же свидетельствуют фотография, опубликованная в микроблоге журналистки Лауры Бэррон-Лопес.

Minval.az