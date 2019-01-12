Члена Конгресса США от штата Южная Каролина Джо Каннингема не пустили в зал заседаний, поскольку он принес с собой коробку пива, состоящую из шести бутылок различных марок.
По словам самого демократа, но вовсе не собирался распивать алкогольные напитки во время собрания, а всего лишь хотел сделать подарок своему коллеге Питеру Дефазио, который является главой неофициального объединения конгрессменов, варящих пиво.
«Заводить друзей, когда тебя только избрали, довольно тяжело, и я думал подмаслить кое-кого», — написал Каннингем у себя на странице в Twitter.
При этом он добавил, что Дефазио свой подарок все же получил. Об этом же свидетельствуют фотография, опубликованная в микроблоге журналистки Лауры Бэррон-Лопес.
The 6-pack in question… pic.twitter.com/yJ9kHkSarT
— Laura Barrón-López (@lbarronlopez) January 11, 2019