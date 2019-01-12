Французские политики осудили президента Эмманюэля Макрона за заявление, прозвучавшее накануне,в ходе приёма булочников и кондитеров в Елисейском дворце, передает радиостанция France Info.

В ходе встречи Макрон заявил, что беспорядки, которые охватили Францию, связаны с тем, что

слишком многие надеются добиться своих целей, не прилагая усилий для этого.

«Слишком часто люди забывают, что, кроме тех прав, которыми они обладают как граждане Французской Республики — а их не меньше, чем в других странах, — у них есть ещё и обязанности», — отметил он.

Представители оппозиционной партии раскритиковали Макрона за эти слова. Депутат Национального собрания от движения «Неприсоединившаяся Франция» Алекси Корбьер осудил президента за намёк на то, что участники движения «жёлтых жилетов» плохо знакомы с трудом.

Его поддержали первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо и национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель.

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