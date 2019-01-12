Мирный договор с Японией может быть заключен, если Токио признает итоги Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

«Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами», — отмечается в сообщении, передает rosbalt.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий запрет на отторжение от России Курильских островов.

«Курильские острова принадлежат Российской Федерации по итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, мирного договора с Японией, подписанного в городе Сан-Франциско 8 сентября 1951 года», — говорится в законопроекте, внесенного в Госдуму депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым.

Если закон примут, не будут подлежать ратификации, опубликованию, введению в действие и применению правовые акты, содержащие положения об отторжении от России территории Курильских островов.

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