В Гордоне, штат Висконсин, нашлась 13-летняя Джейми Клосс, которая пропала три месяца назад после убийства ее родителей. Об этом 11 января сообщает телеканал CNN.

Вечером 10 января девочка обратилась за помощью к женщине, которая выгуливала свою собаку, и та сразу позвонила в службу спасения 911. Это произошло в округе Дуглас, примерно в 66 милях (около 105 км) к северу от того места, где Клосс видели последний раз.

В департаменте шерифа округа Дуглас сообщили, что примерно через десять минут после появления Клосс задержали подозреваемого в ее похищении, Джейка Томаса Паттерсона.

Как сообщает CNN, следователи считают, что 21-летний мужчина планировал похищение, а Клосс стала его единственной жертвой. Но до этого он не общался с девочкой и не был знаком с ее семьей. Также у него отсутствует криминальное прошлое.

Клосс пропала 15 октября, когда полиция обнаружила, что кто-то ворвался в дом ее семьи в округе Баррон и застрелил ее родителей. Полиция предполагала, что убийца мог похитить девочку. Следователи также сказали, что, по их мнению, Клосс находилась дома во время убийства.

Тысячи людей участвовали в поисках девочки на протяжении нескольких месяцев. Федеральное бюро расследований также предложило денежное вознаграждение за информацию о ее местонахождении.

Шериф округа Баррон Крис Фицджеральд сказал, что Паттерсон держал Клосс против ее воли в «доме в отдаленном районе» округа Дуглас. Паттерсона обвинили в похищении и убийстве. О его мотивах пока ничего не сообщается.

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