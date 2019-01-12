18-летняя Рахаф Мохаммед аль-Кунун из Саудовской Аравии, которая сбежала от семьи в Таиланд в начале января, получила убежище в Канаде.

По словам канадского премьер-министра Джастина Трюдо, правительство откликнулось на запрос агентства ООН по делам беженцев.

В начале января Рахаф аль-Кунун забаррикадировалась в отеле аэропорта в Бангкоке, чтобы избежать депортации. Девушка, сбежавшая от родственников во время отдыха в Кувейте и хотевшая попасть в Австралию, утверждала, что семья может убить ее за отречение от ислама.

Minval.az