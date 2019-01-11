Новые подробности расследования убийства российских журналистов в ЦАР, проведенного сотрудниками центра «Досье» Михаила Ходорковского, были получены с помощью своих источников в республике и подтверждены документами от Службы безопасности Украины.

Издание отмечает, что часть документов, представленных в расследовании об убийстве журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, были приобретены у источников в ЦАР. Паспортные данные и личные номера 17 человек, которые, как утверждают журналисты, имеют отношение к так называемой частной военной компании Вагнера, были подтверждены в СБУ.

«В подготовке расследования принимал участие бывший сотрудник спецподразделения израильской армии», — говорится в материале «Русской службы Би-би-си» со ссылкой на два источника.

11 января Следственный комитет России представил промежуточные результаты расследования убийства съемочной группы в ЦАР. В них говорится, что россиян расстреляла «группа вооруженных людей негроидной расы» после отказа отдать им вещи и видеоаппаратуру. Публикации по этой теме в других изданиях в СК назвали попыткой «Центра управления расследованиями», для которого погибшие готовили документальный фильм, «оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки», предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных.

За день до этого проект «Досье» опубликовал расследование, где говорится, что за Джемалем, Расторгуевым и Радченко следил местный жандарм Эммануэль Котофио. Он же, по данным «Досье», контролировал водителя съемочной группы.

Джемаль, Расторгуев и Радченко погибли в ЦАР в июле 2018 года во время подготовки документального фильма о деятельности сотрудников частной военной компании Вагнера. По версии МИД России, журналисты убиты при попытке оказать сопротивление грабителям.

Minval.az