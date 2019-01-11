Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 2019 и 2020 годы будут трудными для страны, так как её будут «пробовать на зуб» на предмет независимости.

«Смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым. Это не простые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно «пробовать на зуб», на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим», — приводит «Белта» слова Лукашенко.

Он отметил, что «надо быть готовыми ответить на этот вопрос».

«Я абсолютно убеждён, что мы найдем достойный ответ», — добавил глава Белоруссии.

Minval.az