Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что хотела бы поздравить Украину с автокефалией, однако это было бы безответственным шагом.

Она подчеркнула, что Грузинская православная церковь пока открыто не признала автокефалию, поэтому у светских властей нет права высказывать свое мнение на этот счет.

При этом Зурабишвили напомнила, что восстановление автокефалии Грузинской церкви в свое время было особенно важным для страны и ее демократического развития, передает Sputnik Грузия.

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