Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в пятницу, что армейское командование ведет интенсивную подготовку к новой военной операции в Сирии. Высказывания министра приводит телеканал NTV.

«Дальнейшими целями для нас являются Манбидж и восток Евфрата. Все необходимые планы, связанные с этим вопросом, разработаны. Мы продолжаем интенсивную подготовку [к операции]», — сказал он.

Акар не предоставил информации о сроках начала операции, сказав, что она стартует «в нужное время в нужном месте». Министр добавил, что армия будет действовать «так же, как и в ходе предыдущих операций» Турции в Сирии и «похоронит террористов в их же окопах».

Minval.az